ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Федоров закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 17:36
Федоров закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі Криптобіржі закликали заморозити рахунки росіян (Chris McGrath/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Четвертий день триває війна Росії проти України. Українці усіма силами намагаються побороти окупанта. Тому міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав усі світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, Федоров звернувся до усіх криптобірж, аби ті заблокували користувачів з Росії та Білорусі.

"Звертаюся до всіх світових криптобірж з проханням заблокувати користувачів з Росії. Важливо заморозити не тільки рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі, але і всіх громадян", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Мінцифра закликала заблокувати Apple Store для росіян.

Також ми писали, що "Ковідну тисячу" відтепер можна витратити на допомогу українській армії. Інструкція, як це зробити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна
LITE
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні