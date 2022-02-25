ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінцифра закликала заблокувати Apple Store для росіян

Новость на русском →
П'ятниця 25 лютого 2022 23:48
Мінцифра закликала заблокувати Apple Store для росіян Фото: Apple може стати на бік України після вторгнення Росії (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив офіційний лист до генерального директора Apple Тіма Кука з проханням припинити постачання сервісів і продукції до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Telegram-канал міністра.

У відомстві назвали сучасні технології "найкращою відповіддю на танки, гради та ракети".

"Звертаюся до Вас з великим проханням і впевнений, що Ви не лише почуєте, а й зробите все можливе, щоб захистити Україну, захистити Європу та, зрештою, увесь демократичний світ від кривавої авторитарної агресії – з проханням припинити постачання сервісів та продукції Apple на територію Російської Федерації, у т. ч. заблокувати доступ до Apple Store", – йдеться у зверненні.

Також Федоров висловив упевненість, що такі заходи технологічного гіганта активізують молодь і проактивне населення Росії до зупинки військової агресії проти України.

До слова, раніше низка іноземних операторів скасувала плату за дзвінки до України.

Нагадаємо також, що The New York Times показав новонароджених у бомбосховищах Дніпра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple Міністерство цифрової трансформації Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна