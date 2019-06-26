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Сама жіночність: Кейт Міддлтон підкорила мережу романтичним літнім образом і життєрадісністю

Lite » Мода 26.06.2019 - 16:34
Сама жіночність: Кейт Міддлтон підкорила мережу романтичним літнім образом і життєрадісністю
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська отримала новий титул

Кейт Міддлтон, яка, як відомо, користується особливою пошаною Єлизавети II, отримала від неї черговий «подарунок». Герцогиня Кембриджська стала новим патроном Королівського фотографічного співтовариства, заснованого ще в 1853-му році. Раніше займала посаду сама королева, віддавши цій справі 67 років життя. Як відомо, Кейт давно захоплюється фотографією, і для неї нове звання стало величезною честю і радістю. До того ж дана організація є благодійною, що також близько Міддлтон. В рамках своєї діяльності герцогиня буде допомагати розвитку фотомистецтва серед молоді.

Сама жіночність: Кейт Міддлтон підкорила мережу романтичним літнім образом і життєрадісністюНовий жіночний образ до обличчя Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

«Навчання фотографії – це захоплюючий спосіб допомогти молодим людям розвинути впевненість і самовираження, а також знайти нові навички...», – написали натхненне послання на сторінці Королівської сім'ї в Instagram.

Сама жіночність: Кейт Міддлтон підкорила мережу романтичним літнім образом і життєрадісністюКейт обожнює фотографувати (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вчора, 25 червня, відбувся перший майстер-клас, який відвідала Кейт. Для виходу в світ вона вибрала легкий літній наряд. Досить простий образ, тим не менш, зробив її максимально жіночною і «своєю» серед студентів, які відвідали подію. Сукню-міді з оборкою по краю і пишними рукавами-ліхтариками, зшиту з м'якої тканини з рослинним узором зеленувато-бежевого відтінку вона доповнила жовтими босоніжки на танкетці зі шнурівкою від Castaner. Лук вийшов дуже гармонійним ще й завдяки закрученому у локони волоссю, що вільно спадало по плечах. А також аксесуарам, що гармоніювали з легким літнім образом. У своїй звичній манері герцогиня мило спілкувалася з усіма, хто пришов, і з задоволенням фотографувалася.Сама жіночність: Кейт Міддлтон підкорила мережу романтичним літнім образом і життєрадісністю

Спілкування з дітьми – найприємніший "обов'язок" для Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Новий образ 37-річної ікони стилю більшість порталів визнали досить вдалим. Втім, рідко коли герцогиня розчаровує своїм вибором численних фанатів і модних критиків. Незважаючи на любов до бюджетних марок та повторних виходів в одних і тих же сукнях Кейт залишається однією з найбільш стильних серед дам вищого світу і дружин політичних лідерів.

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