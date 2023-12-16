"Фашизм так і приходить". Хливнюк пригадав, як Ургант просив його співати російською мовою

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який вступив до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення РФ, пригадав, як колись послав російського телеведучого Івана Урганта, коли той просив його співати мовою загарбника.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музиканта для YouTube-проєкту "Пряма червона".

Хливнюк пригадав, як послав Урганта

За словами артиста, інцидент стався ще до 2014 року. Тоді він їздив з гастролями до Росії.

Якось його запросили на шоу Івана Урганта, щоб презентувати композицію "Маленька дитина".

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Однак виявилося, що в РФ були проти, щоб виконувалася україномовна пісня. Саме тому Хливнюка почали вмовляти заспівати російськомовний трек.

Українець відмовився це робити, і просто послав шоумена та продюсерів проєкту.

"Ми припинили їздити від 2014 року, але вже десь від 2012-го ми вже почали чути в залах: "Пой по-русски". Тобто до того все йшло, вони готувалися: і телек, і радіо. А 2013 року, не буду брехати, не пам'ятаю, під час Майдану чи до, мене уже Ургант просив співати російською. Це була презентація пісні "Дитина" на "Первом канале". Спочатку режисери, а потім Ургант просили мене вже українською не співати, тому що у них там "ата-та" за це. На що вони були послані", - пригадав Андрій Хливнюк.

Також він додав, що Ургант продовжив його особисто вмовляти, але свою думку музикант змінювати не збирався.

Іван Ургант (фото: instagram.com/urgantcom)

"Просили заспівати російськомовний хіт. Ургант казав: "Андрюхо, приїзди до мене до Венеції, будемо пити вино, давай зараз не будемо про це", - сказав артист.

"Фашизм взагалі отак і приходить. Через трошки, помаленьку, через незручно, а потім починають вбивати людей. Докрутили гайки до крові", - прокоментував виконавець.