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"Он оказался нормальным": Андрей Хливнюк откровенно рассказал, с кем из россиян общается с передовой

Новина українською →
Понедельник 28 ноября 2022 13:12
"Он оказался нормальным": Андрей Хливнюк откровенно рассказал, с кем из россиян общается с передовой Андрей Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Юлия Гаюк

Певец Андрей Хливнюк признался, что общается с россиянами на передовой. К тому же он по-прежнему поддерживает связь с российским артистом, который, по его мнению, "оказался нормальным".

Об этом Андрей рассказал в интервью Янине Соколовой.

Андрей Хливнюк откровенно поделился, что на передовой время от времени общается с россиянами, поддерживающими Украину. Артист говорит, что они заранее ожидают негативную реакцию от него.

"Я иногда общаюсь с россиянами, которые находятся здесь или на линии фронта, делают работу свою разную, журналистскую. Многие из них начинают разговор: "Привет. Если хочешь, можешь плюнуть мне в лицо сразу, а потом я отряхнусь и начнем уже дальше как-то искать общий язык". Я смеюсь над этим и понимаю, что человек адекватный, самоироничный и нормальный", - поделился Хливнюк.

&quot;Он оказался нормальным&quot;: Андрей Хливнюк откровенно рассказал, с кем из россиян общается с передовой&quot;Он оказался нормальным&quot;: Андрей Хливнюк откровенно рассказал, с кем из россиян общается с передовой

Андрей Хливнюк на передовой (фото: instagram.com/andriihorolski)

Лидер группы "Бумбокс" также рассказал, что никто из его знакомых и друзей из России ни разу мне написал ему после 24 февраля. Однако с некоторыми Андрей все же поддерживает связь до сих пор.

"Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней. Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это п*здец. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги на то, чтобы помочь вам», - рассказал Хливнюк.

Российский рэпер MC Noize не поддержал военные действия России против Украины и уехал за границу. Он начал собирать средства в помощь украинским военным во время своих концертов и откровенно критиковать режим Путина. Поэтому певца признали "иноагентом".

&quot;Он оказался нормальным&quot;: Андрей Хливнюк откровенно рассказал, с кем из россиян общается с передовой

Российский рэпер MC Noize (фото: instagram.com/noizemc)

Напомним, что с началом полномасштабной войны Андрей Хливнюк присоединился к ВСУ и открыл свой благотворительный фонд. А именно 24 февраля видео, где он на Софийской площади в Киеве исполняет "Червону калину", мгновенно разлетелось социальными сетями.

Раньше мы рассказывали, кто из наших звезд уже вернулся домой из Европы.

А также читайте, какие украинские артисты радуются войне на родине.

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