Фантастичне виконання гімну перед матчем збірної України в Запоріжжі: повне відео

Україна - Естонія (фото: facebook.com/UaNationalFootball)

У Запоріжжі стадіон приголомшливо виконав гімн України

Сьогодні, 14 листопада, збірна України грає товариський матч зі збірною Естонії. При цьому вперше національна команда проводить гру в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена", на якому очікується аншлаг.

Традиційно перед матчем звучать гімни обох країн. Кожен раз Українська асоціація футболу намагається приємно здивувати шанувальників футболу і нашу збірну.

Гімн України (відео: YouTube)

Сьогодні, переповнений стадіон заспівав гімн України разом з відомою українською співачкою Гайтаною.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Малиновський вперше став батьком. Новонароджену дівчинку назвали Олівією. Малятко народилася 13 листопада з вагою 3640 грамів.