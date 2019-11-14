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Фантастическое исполнение гимна перед матчем сборной Украины в Запорожье: полное видео

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 19:44
Фантастическое исполнение гимна перед матчем сборной Украины в Запорожье: полное видео
Украина - Эстония (фото: facebook.com/UaNationalFootball)

В Запорожье стадион ошеломляюще исполнил гимн Украины

Сегодня, 14 ноября, сборная Украины играет товарищеский матч со сборной Эстонии. При этом впервые национальная команда проводит игру в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", на котором ожидается аншлаг.

Традиционно перед матчем звучат гимны обеих стран. Каждый раз Украинская ассоциация футбола пытается приятно удивить поклонников футбола и нашу сборную.

Гимн Украины (видео: YouTube)

Сегодня, переполненный стадион спел гимн Украины вместе с известной украинской певицей Гайтаной.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский впервые стал отцом. Новорожденную девочку назвали Оливией. Малышка родилась 13 ноября с весом 3640 граммов.

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