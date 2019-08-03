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Фанати в люті: творці "Гри престолів" розкрили таємницю фіналу серіалу

STYLERЖиття    03.08.2019 - 12:49
Фанати в люті: творці "Гри престолів" розкрили таємницю фіналу серіалу
Творці "Гри престолів" розкрили важливий момент фіналу (фото: колаж РБК-Україна)

Офіційний сценарій культового серіалу потрапив в мережу і розчарував фанатів

Творці відомого серіалу "Гра престолів" виклали в мережу сценарій останнього сезону і показали чому дракон Дрогон розплавив Залізний трон у фіналі серії. Про це повідомляє NME.

Протягом декількох місяців після завершення серіалу фанати обговорювали цей момент з Залізним троном, який стався відразу після того, як Джон Сноу вбив Дейенеріс Таргаріен.

Були думки, що Дрогон усвідомив те, що Залізний трон є символом влади, що запаморочила голову Матері драконів. Але офіційний сценарій показав більш просту причину поведінки Дрогона.

Дрогон спалює Залізний трон (відео: YouTube/Kinoman)

В офіційному сценарії йдеться про те, що Дрогон хоче спалити світ, але не убити Джона. Він випускає вогонь на задню стіну, підриваючи залишки величезних червоних кам'яних блоків. Далі вогонь наближається до трону, але трон - не основна мета Дрогона, а просто випадковий свідок, який опинився в пожежі.

Простіше кажучи, Залізний трон просто опинився на шляху розгніваного Дрогона, який не спеціально розплавив трон.

Користувачів мережі ця новина сильно розгнівала. Оскільки вони думали, що в цій сцені закладено глибший зміст. Фанати серіалу висловили своє велике розчарування.

Нагадаємо, що Джордж Мартін розкрив секрети про сагу, яка покаже час до подій в "Грі престолів". Відомо, що в приквелі "Ггри престолів" будуть Старки і лютововки.

Раніше повідомлялося про те, що зірка серіалу "Гра престолів" Річард Медден вляпався у скандал.

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