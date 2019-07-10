Гра престолів повертається: Джордж Мартін розкрив секрети про сагу

Джордж Мартін розкрив таємниці пріквела "Гри престолів" (Колаж РБК-Україна)

В приквелі "Ігри престолів" будуть Старкі і лютоволки

Джордж Мартін, автор саги "Пісня льоду і полум'я", за якою був знятий серіал "Гра престолів", розкрив декілька фактів про те, що ж буде в приквелі серіалу, який почали знімати в червні у Північній Ірландії.

Відомо, що телеканал HBO поки не планує знімати повністю весь серіал і вони замовили лише пілотну серію. Як повідомив Джордж Мартін, в першій серії почнеться оповідання про те, що відбувалося за 5 тисяч років до подій, які були описані в серіалі "Гра престолів".

1. Вестерос буде поділений на 100 різних дрібних королівств.

"Ми говоримо про сім королівств Вестероса; під час завоювання Эйгона було сім королівств. Але якщо ви повернетеся давніше, тоді буде дев'ять і дванадцять, а в кінцевому підсумку ви повернетеся туди, де були ще сотні дрібних королівств - і це та епоха, про яку ми говоримо тут", - зазначив автор.

2. В приквелі варто очікувати появи сімейства Старків, які походять від перших людей. Також з ними будуть нерозлучні лютоволки. Крім того, Мартін заінтригував фанатів, що у фільмі будуть і інші фантастичні тварини, але не дракони. Білі ходоки теж будуть присутні.

Король Ночі (HBO)

3. А ось сімейства Ланністеров швидше за все в приквелі не буде, так як на той момент їх ще не було в Вестеросі. Буде інша сім'я – Кастерлі, в честь яких названо скелю. Як натякнув Мартін, в приквелі може з'явиться родоначальник Ланністеров – Ланн Розумний.

Фото: Helen Sloan /HBO

4. У фільмі не буде лідируючого акторського складу, збережеться та ж конструкція, що і в серіалі – акторський ансамбль без головних героїв. Відомо, що затверджені вже кілька акторів – Наомі Уоттс, Наомі Акі, Деніз Гу, Деніс Гоф, Джеймі Кемпбелл Бауер, Шейла Атим, Иванно Джеремайя, Джорджі Хенлі, Алекс Шарп, Тобі Регбо.

5. Точної назви пріквела Джордж Мартін не назвав, але не виключив, що це буде "Довга ніч" або "Сама довга ніч". Принаймні, саме на такій назві наполягає сам автор.

Колаж РБК-Україна

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що зірка серіалу "Гра престолів" вляпався у скандал.

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