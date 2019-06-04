Зірка серіалу "Гра престолів" вляпався у скандал: що сталося

Річард Медден в "Грі престолів" (HBO)

Фанати відомого актора в шоці від того, що відбувається

Шотландський актор Річард Медден, який зіграв у серіалі "Гра престолів" Робба Старка, несподівано опинився в центрі скандалу. Йому почали приписувати роман з актором Брендоном Флінном, який і раніше був помічений у гомосексуальних стосунках, зокрема з співаком Семом Смітом.

Скандал почався після того, як Річард Медден зіграв у фільмі "Рокетмен", де виконав роль менеджера і коханця легендарного музиканта Елтона Джона.

Річард Медден і Брендон Флінн (instagram.com/brandonflyn)

Після того, як фільм вийшов на екрани, фанати неодноразово бачили Меддена в компанії з Брендоном Флінном. Сам актор відмовився коментувати зв'язок і зазначив, що не хоче виставляти напоказ особисті відносини.

"Я зберігаю особисте життя особистим. Я ніколи не обговорював свої стосунки", - відповів Медден журналістам.

Фанати відомого актора в шоці, так як раніше не було навіть натяку на нетрадиційну сексуальну орієнтацію Меддена. Він майже п'ять років зустрічався з актрисою Дженою Коулман, а після неї – більше півтора років перебував у відносинах з актрисою Еллі Бамбер і пара розлучилася менше півроку тому.

Річард Медден і Брендон Флінн (instagram.com/brandonflyn)

Крім ролі Робба Старка в серіалі "Гра престолів", Річард Медден також відомий по ролі Козімо де Медічі в серіалі "Медічі" і ролі Девіда Бадда в серіалі "Охоронець".

За роль в "Охоронці" Медден отримав премію "Золотий глобус" в номінації "Краща чоловіча роль в телевізійному серіалі-драмі".

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