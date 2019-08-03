Фанаты в ярости: создатели "Игры престолов" раскрыли тайну финала сериала

Создатели "Игры престолов" раскрыли важный момент финала (фото: коллаж РБК-Украина)

Официальный сценарий культового сериала попал в сеть и разочаровал фанатов

Создатели известного сериала "Игра престолов" выложили в сеть сценарий последнего сезона и показали почему дракон Дрогон расплавил Железный трон в финале серии. Об этом сообщает NME.

В течение нескольких месяцев после завершения сериала фанаты обсуждали этот момент с Железным троном, который произошел сразу после того, как Джон Сноу убил Дейенерис Таргариен.

Были мнения, что Дрогон осознал то, что Железный трон является символом власти, которая вскружила голову Матери драконов. Но официальный сценарий показал более простую причину поведения Дрогона.

Дрогон сжигает Железный трон (видео: YouTube/Kinoman)

В официальном сценарии говорится о том, что Дрогон хочет сжечь мир, но не убить Джона. Он выпускает огонь на заднюю стену, взрывая остатки огромных красных каменных блоков. Далее огнь приближается к трону, но трон - не основная цель Дрогона, а просто случайный свидетель, который оказался в пожаре.

Проще говоря, Железный трон просто оказался на пути разгневанного Дрогона, который не специально расплавил трон.

Пользователей сети эта новость сильно разгневала. Поскольку они думали, что в этой сцене заложен более глубокий смысл. Фанаты сериала выразили свое большое разочарование.

Напомним, что Джордж Мартин раскрыл секреты о саге, которая покажет время до событий в "Игре престолов". Известно, что в приквеле "Игры престолов" будут Старки и лютоволки.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериала "Игра престолов" Ричард Медден вляпался в скандал.