Пожежі в Австралії почали формувати погоду

Фото: пожежі в Австралії (commondreams.org)

Шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі км і досяг території Нової Зеландії

Пожежі в Австралії почали самостійно формувати погоду, яка лише сприяє подальшому поширенню вогню. Про це пише BBC News Україна, посилаючись на на метеорологічне бюро Австралії.

Зазначається, що над величезною територією, яку охопив вогонь, утворився масштабний прошарок низького тиску, який разом з гарячим повітрям підіймає в атмосферу клуби диму від палаючої рослинності - на висоту від 10 до 50 км - і розносить їх на значні відстані.

Шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі км і досяг території Нової Зеландії.

Вистигаючи у верхніх шарах атмосфери, дим перетворюється на потужні купчасто-дощові хмари з грозовим потенціалом. В них формуються електричні розряди, які призводять до виникнення блискавок - а ті, своєю чергою, можуть підпалювати нові ділянки землі.

За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 24 людини і сотні мільйонів тварин.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Австралії, слідом за найбільш густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввели надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї.

Нагадаємо, лісові пожежі вирують в Австралії з вересня 2019 року. Полум'ям охоплено понад 5,5 млн гектарів. Поширенню вогню сприяють висока температура і сильний вітер.