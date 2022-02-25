У ЗСУ закликали мешканців деяких областей повідомляти про пересування окупантів
Військові ЗСУ попередили жителів ряду областей України, що російські війська мають намір зміцнювати свої сили, для чого планують підтягнути боєприпаси та паливо в цих регіонах.
Про це вночі 25 лютого передали в Генеральному штабі ЗСУ на сторінці в Facebook.
Йдеться про такі області:
- Сумська,
- Чернігівська,
- Херсонська,
- Житомирська,
- Київська,
- Харківська області
Так, жителів зазначених регіонів закликали інформувати військових і місцеву владу про такі маневри.
"Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей! Тільки разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.
Раніше в ЗСУ повідомили, що в Україні на кількох напрямках йдуть активні бої, і військові відбивають атаку російських окупантів.
Нагадаємо, за першу добу російського вторгнення Збройні Сили України знищили близько 400 військових армії Росії.