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У ЗСУ закликали мешканців деяких областей повідомляти про пересування окупантів

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П'ятниця 25 лютого 2022 02:12
У ЗСУ закликали мешканців деяких областей повідомляти про пересування окупантів Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ попередили жителів ряду областей України, що російські війська мають намір зміцнювати свої сили, для чого планують підтягнути боєприпаси та паливо в цих регіонах.

Про це вночі 25 лютого передали в Генеральному штабі ЗСУ на сторінці в Facebook.

Йдеться про такі області:

  • Сумська,
  • Чернігівська,
  • Херсонська,
  • Житомирська,
  • Київська,
  • Харківська області

Так, жителів зазначених регіонів закликали інформувати військових і місцеву владу про такі маневри.

"Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей! Тільки разом переможемо!" - йдеться в повідомленні.

Раніше в ЗСУ повідомили, що в Україні на кількох напрямках йдуть активні бої, і військові відбивають атаку російських окупантів.

Нагадаємо, за першу добу російського вторгнення Збройні Сили України знищили близько 400 військових армії Росії.

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