Слідом за Facebook. Користувачі скаржаться на збій в Youtube

Слідом за Facebook, користувачі з західної Європи та східної Америки почали скаржитись на збій в Youtube. Більшість не може зайти на сайт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

Згідно з даними сервісу, 82% користувачів скаржаться на неможливість зайти на відеохостинг, ще 11% зіткнулися з проблемами загрузки відео й ще 7% мають проблеми зі з'єднанням до серверу.

Фото: користувачі скаржаться на збій в Youtube (Getty Images)

Найбільше проблеми з доступом до відеохостингу відзначають користувачі зі східної Америки, Великобританії, Польщі, Білорусі, Німеччини, Астрії, Італії й західної Росії.

Фото: користувачі скаржаться на збій в Youtube (Getty Images)