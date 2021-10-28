Більше не Facebook. Цукерберг оголосив про перейменування компанії

Американський мільярдер Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook. Відтепер компанія буде мати назву Meta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеопрезентацію .

Назва Meta повинна відображати новий напрямок, в якому планує працювати компанія. Це створення так званого метавсесвіту. Компанія збирається створювати власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри.

"Метавсесвіт - це наступна еволюція соціальних зв'язків. Бачення нашої компанії – допомогти втілити в життя метавсесвіт, тому ми змінюємо назву, щоб відобразити нашу відданість цьому майбутньому", - йдеться на оновленому сайті компанії.

Ребрендинг компанії не вплине на назву соціальної мережі Facebook та інших продуктів.