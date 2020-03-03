Face заступився за сина Порошенка і висловився про українців (відео)

Репер Face заступився за сина Порошенка (колаж: РБК-Україна)

Репер Face розповів про появу сина Петра Порошенка Михайла на його виступі в Лондоні

Репер Face прокоментував появу сина Петра Порошенка Михайла на сцені свого концерту в Лондоні, що викликало суспільний резонанс. Музикант записав відеозвернення, в якому зізнався в любові до українців.

Нагадаємо, що скандал розгорівся не стільки через факт появи Михайла Порошенка на концерті Face, а через фразу "росіяни в Лондоні", з якою музикант витягнув хлопця на сцену.

За словами Івана Дрьоміна (справжнє ім'я репера), йому абсолютно все одно, "хто чий син, і хто чия дочка".

Face каже, що до нього в гримерці підійшли організатори, розповівши, що "тут син Порошенка". Музикант вирішив, що поставиться до нього, як до звичайної людини. Коли вийшов на сцену, побачив у першому ряду "чувака, який жорстко міситься", вирішив витягнути його на сцену (музикант робить таке часто на виступах).

У фразі "росіяни на сцені" репер нічого поганого не бачить, і відносить її тільки до себе, ніяких поглядів по відношенню до влади він не має, а націю свою любить. Україну музикант теж любить.

Face також розповів, що Михайло Порошенко хотів з ним поспілкуватися після концерту, але з цим не склалося.

"ЗМІ перестаньте труїти пацана, пацан красень, тому що слухає Face", - сказав репер.

Face на відео заступився за сина Порошенко (відео: YouTube/FACE FAMILY)

Нижче відео через яке, власне, і розгорівся скандал.

Син Порошенка з'явився на концерті Face в Лондоні (відео: YouTube/Review News)

Петро Порошенко також прокоментував появу свого сина на концерті репера в Лондоні. За словами експрезидента, його син дорослий чоловік, і не повинен запитувати дозволу на відвідування концертів. При цьому Порошенко акцентував, що репер не підтримує анексію Криму, виступає проти влади Путіна і підтримує російську опозицію.

«Ви вважаєте, що він маленький хлопчик, щоб в мене дозволу питав?»



Петро Порошенко про сина і концерт репера Face в Лондоні pic.twitter.com/fUZcj26oSG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 3, 2020

Порошенко прокоментував появу сина на концерті Face в Лондоні (відео: twitter.com)

Нагадаємо, що діти Петра Порошенка навчаються у Великобританії. Всього у експрезидента і його дружини четверо дітей - два сина і дві дочки.