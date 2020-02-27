Репер Серьога відібрав дітей у колишньої дружини: розгорається скандал

Сергій Пархоменко (фото: instagram/seryogamusic)

Репер Серьога забрав дітей у колишньої дружини, а сам розповідає, як героїчно один виховує дітей

Серьога відібрав дітей у колишньої дружини Поліни Ололо. Про це заявила сама Поліна, яка, за її твердженням, вже півроку не має можливості бачити синів - десятирічного Марка та семирічного Платона.

Крім того, мама хлопчаків не має можливості поговорити з ними телефоном, а також не знає про їх місцеперебування. Поліна заявляє, що Сергій Пархоменко утримує дітей і всіляко перешкоджає їх спілкування з матір'ю.

"Історія триває півроку. Але останні місяці взагалі якесь свавілля. Віддала я їх на місяць до нього на відпочинок, потім методом провокації він забрав їх на рік. Зараз я не маю можливості навіть почути їх", - стверджує Поліна Ололо, пише Сьогодні.

Поліна стверджує, що Марк і Платон живуть зі сторонніми людьми, а іноді і зовсім залишаються без нагляду. Зараз екс-дружина репера готується подавати судовий позов проти музиканта.

Поліна Ололо з дітьми (фото: instagram.com/polina_lola)

"В даний момент Сергій Пархоменко активно відвідує програми, висловлюючись про те, що він героїчно виховує своїх дітей самостійно, коли насправді дітей забрали від мене, їхньої матері, і ретельно приховують їх!" - говорить мама хлопчиків.

Варто відзначити, що сам Пархоменко ситуацію поки не прокоментував, але під час участі в проекті "Танці з зірками" дуже тепло відгукувався про "кохану жінку", яку зустрів в Україні.

Нагадаємо, репер Серьога нещодавно написав дуже зворушливий вірш про трагедію українського літака МАУ в Ірані.