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Мережа розгнівана фейком про сина Порошенко: усі деталі

STYLERПерсони    24.02.2020 - 21:50
Мережа розгнівана фейком про сина Порошенко: усі деталі
Син Порошенко потрапив у скандал в Лондоні (колаж: РБК-Україна)

"Син Порошенка" оскандалився на "російській вечірці" в Лондоні

Михайло Порошенко потрапив у скандал з концертом репера Face. На відео з концерту в Лондоні на сцену вийшов молодий чоловік, дуже схожий на сина експрезидента України Петра Порошенка.

Відео з концерту, який відбувся 21 лютого, опублікував нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський. На кадрах видно, як молодий чоловік, схожий на Михайла Порошенка, піднявся на сцену, після чого виконавець Face прокричав "росіяни в Лондоні".

"Тим часом, чоловік схожий на сина Порошенко повідомляє нам про те, що "росіяни в Лондоні". Концерт репера Face 21.02", - написав Дубинський.

Михайло Порошенко на концерті репера Face в Лондоні

Пізніше нардеп додав відео, на якому краще видно обриси обличчя хлопця, схожого на сина Порошенка.

Михайло Порошенко на концерті репера Face в Лондоні

В соціальній мережі Twitter стали захищати сім'ю Порошенко:

  • Зеленський обісрався у всіх напрямках діяльності. - А ви подивіться, що там син Порошенка! Обожнюю таке.
  • "Зелібобики викладають недолугий фейк за методичками кремлівської пропаганди. На відео зовсім не видно облич..." Викладають десятки відео з різних ракурсів в діапазоні 360 градусів. З айфонів, з нокіа 3310, з ТЕЛЕСКОПА ХАББЛА, з калькулятора.
  • Який огидний, ганебний фейк розповсюджується наразі соцмережами, щоб зіпсувати бездоганну репутацію Петра Олексійовича Порошенка.
  • Чергове дно від Дубинського. Люди, не звертайте увагу, це вже пенсіонер з маразмом. Патякало. На відео Фейс з Гошею Рубчинським.

    Скріншот (twitter.com, facebook.com/dubinskyi)

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