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Лікар назвала найдавніший засіб проти випадіння волосся, який є на кожній кухні

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Середа 23 лютого 2022 11:15
Лікар назвала найдавніший засіб проти випадіння волосся, який є на кожній кухні Фото: випадання волосся зупинить цей засіб (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла про, мабуть, найдавніший засіб проти випадіння і для відновлення волосся, який знайдеться на кожній кухні.

Свої секрети відкрила доктор Люсія Гарсія з США, пише Quora.

Йдеться про звичайну цибулю, сік якої може творити чудеса з вашою шевелюрою.

Цибулю використовують дуже давно для допомоги волоссю

Цибуля - це багатий поживними речовинами овоч, що має медичне значення. За словами доктора Гарсія, у багатьох країнах цибулю називають "королевою овочів".

За статистикою ВООЗ, від випадіння волосся страждає в середньому кожна шоста людина в світі.

"На щастя, цибуля дає нам простий і безпечний натуральний засіб, який використовується з давніх часів", - повідомила медик.

Яким чином цибуля впливає на ріст волосся

Волосся містять фермент-антиоксидант каталазу, і без цієї сполуки волосся може легко посивіти і випасти. Цибуля же багата антиоксидантним ферментом каталазою.

"Витяжка цибулевого соку, а потім акуратне нанесення її на шкіру голови може оптимізувати цикл росту волосся і ефективно лікувати випадання волосся", - заявляє лікар.

Крім усього іншого, цибуля - єдиний овоч, що містить простагландин А. Простагландин А - природний судинорозширювальний препарат, який може розширювати кровоносні судини, знижувати в'язкість крові і покращувати кровообіг.

Тому нанесення цибулевого соку, багатого простагландином А, безпосередньо на шкіру голови може посилити живлення волосяних фолікулів, зменшити випадання волосся і стимулювати їх зростання.

Крім того, цибулевий сік також містить поживні речовини, такі як сульфіди, флавоноїди, каротин, вітамін В1, вітамін В2, вітамін С, Вітамін Е і т. д. Комбінація цих поживних речовин має дуже хорошу поживну дію на клітини шкіри голови.

Який вид цибулі найефективніший

Доктор Гарсія стверджує, що темно-фіолетова цибуля найкраще допомагає при випаданні волосся.

"Клінічний досвід показує, що протягом одного-двох місяців у 70-80% людей може вирости нове волосся, якщо використовувати цибулевий сік два рази на день", - додала вона.

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