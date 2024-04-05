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"Эйджизм снова в тренде?". Украинской дизайнеру отказали в вакансии, потому что она "старая"

Пятница 05 апреля 2024 20:43
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"Эйджизм снова в тренде?". Украинской дизайнеру отказали в вакансии, потому что она "старая" Украинку не взяли на работу из-за возраста (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

28-летняя украинская дизайнер пожаловалась на то, что работодатель отказал ей в вакансии на основании того, что она "старая".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пользователя Ирину Воропаеву в LinkedIn.

Подробности

По словам дизайнера, недавно она отозвалась на вакансию в стартап в сфере мобильных игр и приложений на Android.

После этого женщина получила отказ от генерального директора-основателя компании и краткое сообщение причины отказа: "старая".

&quot;Эйджизм снова в тренде?&quot;. Украинской дизайнеру отказали в вакансии, потому что она &quot;старая&quot;

Украинку не взяли на работу из-за возраста (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Кто "старая" я не сразу поняла: я, вакансия... может ли эйджизм снова в тренде? В ответ я спросила "а как понимать такое сообщение?", - поделилась она.

Мужчина ничего не ответил, а только убрал слово "старая".

&quot;Эйджизм снова в тренде?&quot;. Украинской дизайнеру отказали в вакансии, потому что она &quot;старая&quot;

Украинку не взяли на работу из-за возраста (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Решение проблемы достаточно интересно, правда? что такие действия приводят к негативным последствиям", - добавила Ирина.

Также украинка призвала делать репост, чтобы "больше людей знало о таких позорных поступках и компаниях".

&quot;Эйджизм снова в тренде?&quot;. Украинской дизайнеру отказали в вакансии, потому что она &quot;старая&quot;

Ирина Воропаева (фото: instagram.com/irina.voropaieva)

Недавно мы рассказывали, что украинским педагогам предлагают "горячие" вакансии в 17 странах мира.

Также мы писали, что мошенники придумали новую схему обмана с соцвыплатами.

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