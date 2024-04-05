Мошенники придумали новую схему обмана с соцвыплатами: как она работает

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новом фейке, запущенном в социальных сетях, который касается якобы информации о социальных выплатах от вице-премьер-министра Ирины Верещук.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Минреинтеграции рассказывает, что об этом известно.

О каком фейке идет речь

В Минреинтеграции рассказали, что иногда некоторые Telegram-каналы "сознательно или бессознательно публикуют ложную информацию".

"Особенно это касается социальных выплат", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В качестве примера приводят недавнюю фейковую информацию, которую "подают" от имени вице-премьер-министра Ирины Верещук.

"Вроде бы Ирина Верещук сообщила об единовременной помощи в размере 5 тысяч гривен для всех украинцев, которые ни разу с начала войны не выезжали за границу", - уточнили в министерстве.

Как создали этот фейк

Объясняется также и "схема" создания этого фейка - к части старого эфира добавили сообщение, изменяющее суть.

То есть была использована фраза должностного лица, которую она на самом деле говорила - но в другом контексте.

"Цитата "Только что завершилось заседание Кабинета министров, где мы приняли постановление о порядке таких выплат. Итак, единовременная помощь в размере 5 тысяч гривен на каждого члена семьи…" касалась единовременного денежного пособия от государства, которое выплачивалось жителям Николаевской и Херсонской областей, которые пострадали от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС в прошлом году", - отметили в Минреинтеграции.

Кроме того, в ведомстве напомнили: "насчет социальных выплат просим руководствоваться только официальной информацией от государственных органов".

"А также - не открывать подозрительные ссылки, не предоставлять свои персональные и банковские данные", - подытожили в пресс-службе.