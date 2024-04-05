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"Ейджизм знову в тренді?". Українській дизайнерці відмовили у вакансії, бо вона "стара"

П'ятниця 05 квітня 2024 20:43
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"Ейджизм знову в тренді?". Українській дизайнерці відмовили у вакансії, бо вона "стара" Українку не взяли на роботу через вік (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

28-річна українська дизайнерка поскаржилася на те, що роботодавець відмовив їй у вакансії на підставі того, що вона "стара".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на користувача Ірину Воропаєву в LinkedIn.

Деталі

Зі слів дизайнерки, нещодавно вона відгукнулась на вакансію в стартап в сфері мобільних ігор та додатків на Android.

Після цього жінка отримала відмову від генерального директора-засновника компанії і коротке повідомлення причини відмови: "старая".

&quot;Ейджизм знову в тренді?&quot;. Українській дизайнерці відмовили у вакансії, бо вона &quot;стара&quot;

Українку не взяли на роботу через вік (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Хто "старая" я не відразу зрозуміла: я, вакансія... чи може ейджизм знову в тренді? У відповідь я запитала "а як розуміти таке повідомлення?", - поділилася вона.

Чоловік нічого не відповів, а лише прибрав слово "старая".

&quot;Ейджизм знову в тренді?&quot;. Українській дизайнерці відмовили у вакансії, бо вона &quot;стара&quot;

Українку не взяли на роботу через вік (фото: linkedin.com/posts/irina-voropaieva)

"Рішення проблеми достатньо цікаве, правда? Я вважаю, що таких "героїв" потрібно знати в обличчя, щоб інші колеги, обходили стороною такого горе-СЕО і компанію. А також, щоб такі персони розуміли, що за певні дії треба нести відповідальність і що такі дії призводять до негативних наслідків", - додала Ірина.

Також українка закликала робити репост, щоб "більше людей знало про такі ганебні вчинки і компанії".

&quot;Ейджизм знову в тренді?&quot;. Українській дизайнерці відмовили у вакансії, бо вона &quot;стара&quot;

Ірина Воропаєва (фото: instagram.com/irina.voropaieva)

Нещодавно ми розповідали, що українським освітянам пропонують "гарячі" вакансії у 17 країнах світу.

Також ми писали, що шахраї придумали нову схему обману з соцвиплатами.

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