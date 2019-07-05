Амстердам відмовився приймати Євробачення 2020: конкурс під загрозою

Євробачення 2020 повинно пройти в Нідерландах (колаж РБК-Україна)

Проведення Євробачення 2020 під загрозою зриву

Євробачення 2020 не відбудеться в Амстердамі. Столиця Нідерландів стала третім містом цієї країни, яке відмовилося від проведення пісенного конкурсу.

Про те, що Євробачення не 2020 пройде в Амстердамі, сказала мер міста Фемке Халсема. Причиною чиновник назвала те, концертний зал Ziggo Dome, що вміщає 17 тис. глядачів, в якому планувалося провести конкурс, виявився заброньованим на дати проведення грандіозного музичного заходу (з 12 по 16 травня).

"Це пов'язано з бронюваннями, які, як з'ясувалося при ретельному вивченні, неможливо перенести", - зазначила Халсема.

При цьому вона додала, що влада Амстердама намагалися знайти інше місце для проведення Євробачення 2020, але і ці спроби не увінчалися успіхом.

Арена Ziggo Dome в Амстердамі (Фото: eurovisionworld.com)

Додамо, що раніше про неможливість прийняти Євробачення 2020 заявили інші міста - Гаага та Бреда.

Таким чином, на даний момент потенційними містами, в яких може пройти пісенне дійство, залишаються Арнем, Маастріхт, Роттердам, Утрехт і Хертогенбос.

Нагадаємо, що Євробачення 2020 повинно пройти в Нідерландах. Це право для своєї країни завоював виконавець Дункан Лоренс, який з піснею "Arcade" в 2019 році здобув перемогу на конкурсі в Тель-Авіві.

Duncan Laurence - Arcade