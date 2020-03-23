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Євробачення 2020: організатори придумали сюрприз для глядачів в карантині

STYLERЖиття    23.03.2020 - 16:19
Євробачення 2020: організатори придумали сюрприз для глядачів в карантині
Євробачення-2020 (Фото: facebook.com/EurovisionSongContest)

Організатори Євробачення-2020 зробили нову заяву про виконавців

Коронавірус COVID-2019 став причиною скасування міжнародного пісенного фестивалю Євробачення-2020, який повинен був відбутися в травні цього року в Роттердамі. Як повідомляється на сайті організаторів, європейський мовний союз вирішив зробити сюрприз для своїх глядачів і організувати альтернативне шоу.

Як зазначається на офіційному сайті Євробачення, у новому шоу не буде конкурсу, а основна мета проєкту – розважити та об'єднати всіх фанатів в Європі в період карантину. А також організатори Євробачення вирішили проявити повагу до тих артистів, які готувалися виступити на конкурсі у 2020 році.

"Ми маємо намір з допомогою програмування і на наших онлайн-платформах в найближчі місяці вшанувати пісні та виконавців, які були обрані для Євробачення-2020", - йдеться в повідомленні організаторів.

Крім того, організатори пісенного фестивалю відзначили, що в наступному році всі країни зможуть самостійно вирішити, хто візьме участь у конкурсі. Можна буде відправити тих виконавців, які виграли конкурс у цьому році, а можна буде також провести нові конкурси та вибрати іншого виконавця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення зробили заяву про коронавірус.

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