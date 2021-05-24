Євробачення 2022: в якому місті може відбутися наступний пісенний конкурс

Євробачення 2021 пройшло в Роттердамі й переможцем стала рок-група з Італії Maneskin. За правилами міжнародного фестивалю, організатором конкурсу стає країна-переможець.

Як повідомляється на порталі EurovisionWorld , у 2022 році конкурс пройде традиційно в середині травня.

Орієнтовні дати: з 10 по 14 травня. Головними претендентами на проведення Євробачення 2022 стало п'ять італійських міст.

Було названо п'ять хост-сіті в Італії й це: Рим, Мілан, Генуя, Турин і Болонья.

Офіційних заяв від організаторів конкурсу поки немає і всі заявки будуть розглядатися найближчим часом. Однак місто, яке прийме у себе наступне Євробачення, має відповідати правилам конкурсу.

Що входить в правила

Місто повинне мати можливість прихистити у себе до 10 тисяч осіб на 5-7 тижнів

У регіоні має бути від 2 до 3 тисяч місць в готелях і готелях, які розташовані максимум до 40 хвилин їзди від місця проведення конкурсу.

Місто має надати план проведення Міжнародного конкурсу.

Що пропонують міста в Італії

Рим вважається фаворитом, оскільки там відмінна логістика і є величезний аеропорт, який для більшості країн є транспортним вузлом. У Римі є арена, яка відповідає вимогам – PalaLottomatica. Після реконструкції арена вміщує 11 200 глядачів.

Мілан - друге місто в Італії за чисельністю населення. Він розташований на півночі й в місті є кілька арен, які підходять під вимоги конкурсу.

Турин - ще одне велике місто на півночі Італії. Він вважається великим центром бізнесу і культури. У Турині також багато арен, які відповідають вимогам правил конкурсу Євробачення і доведеться влаштовувати окремий конкурс для майданчиків.

Генуя - шосте за величиною місто в Італії. Є відкриті та закриті майданчики для проведення конкурсу, які вміщують понад 10 тисяч глядачів.

Болонья - велике місто на півночі Італії, сьомий за чисельністю населення. Тут знаходиться найбільша арена, яка вміщує до 20 тисяч глядачів.