Євробачення 2022: в якому місті може відбутися наступний пісенний конкурс
Євробачення 2021 пройшло в Роттердамі й переможцем стала рок-група з Італії Maneskin. За правилами міжнародного фестивалю, організатором конкурсу стає країна-переможець.
Як повідомляється на порталі EurovisionWorld, у 2022 році конкурс пройде традиційно в середині травня.
Орієнтовні дати: з 10 по 14 травня. Головними претендентами на проведення Євробачення 2022 стало п'ять італійських міст.
Було названо п'ять хост-сіті в Італії й це: Рим, Мілан, Генуя, Турин і Болонья.
Офіційних заяв від організаторів конкурсу поки немає і всі заявки будуть розглядатися найближчим часом. Однак місто, яке прийме у себе наступне Євробачення, має відповідати правилам конкурсу.
Що входить в правила
Місто повинне мати можливість прихистити у себе до 10 тисяч осіб на 5-7 тижнів
У регіоні має бути від 2 до 3 тисяч місць в готелях і готелях, які розташовані максимум до 40 хвилин їзди від місця проведення конкурсу.
Місто має надати план проведення Міжнародного конкурсу.
Що пропонують міста в Італії
Рим вважається фаворитом, оскільки там відмінна логістика і є величезний аеропорт, який для більшості країн є транспортним вузлом. У Римі є арена, яка відповідає вимогам – PalaLottomatica. Після реконструкції арена вміщує 11 200 глядачів.
Мілан - друге місто в Італії за чисельністю населення. Він розташований на півночі й в місті є кілька арен, які підходять під вимоги конкурсу.
Турин - ще одне велике місто на півночі Італії. Він вважається великим центром бізнесу і культури. У Турині також багато арен, які відповідають вимогам правил конкурсу Євробачення і доведеться влаштовувати окремий конкурс для майданчиків.
Генуя - шосте за величиною місто в Італії. Є відкриті та закриті майданчики для проведення конкурсу, які вміщують понад 10 тисяч глядачів.
Болонья - велике місто на півночі Італії, сьомий за чисельністю населення. Тут знаходиться найбільша арена, яка вміщує до 20 тисяч глядачів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про фронтмена групи, яка перемогла на Євробачення 2021.