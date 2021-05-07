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Євробачення 2021: спливли перші фото сцени грандіозного шоу

Автор: Styler

У Роттердамі на Ahoy Arena закінчились технічні репетиції та прогони з ведучими Євробачення 2021, і вже 8 травня на сцену вийдуть перші конкурсанти, щоб відточити свої номери.

Про це повідомляє українське представництво Євробачення у Facebook, де з'явилися й перші фото.

Відтак, незабаром арена заповниться глядачами, але цього року їх буде значно менше у порівнянні з попередніми роками у зв’язку з пандемією - дозволена лише 20% наповненість від усієї кількості місць.

Глядачі зможуть побачити шість репетицій і три живих виступи - два півфінали (18 і 20 травня) та фінал (22 травня).

Гості будуть змушені пройти тест на коронавірус, а також дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

А делегаціям дозволять покидати готель лише для заходів, передбачених конкурсною програмою, тоді як артисти ще зможуть гуляти, кататися на велосипедах з дотриманням карантинних заходів.

Фото: сцена для репетицій учасників Євробачення 2021 (facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Раніше відомий український співак оцінив шанси Go_A на Євробаченні 2021.

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