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Евровидение 2021: всплыли первые фото сцены грандиозного шоу

Автор: Styler

В Роттердаме на Ahoy Arena закончились технические репетиции и прогоны с ведущими Евровидения 2021 и уже 8 мая на сцену выйдут первые конкурсанты, чтобы отточить свои номера.

Об этом сообщает украинское представительство Евровидения в Facebook, где появились и первые фото.

Следовательно, вскоре арена заполнится зрителями, но в этом году их будет значительно меньше по сравнению с предыдущими годами в связи с пандемией - разрешена лишь 20% наполненность от всего количества мест.

Зрители смогут увидеть шесть репетиций и три живых выступления - два полуфинала (18 и 20 мая) и финал (22 мая).

Гости будут вынуждены пройти тест на коронавирус, а также соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

А делегациям разрешат покидать отель лишь для мероприятий, предусмотренных конкурсной программой, тогда как артисты еще смогут гулять, кататься на велосипедах с соблюдением карантинных мероприятий.

Фото: сцена для репетиций участников Евровидения 2021 (facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Ранее известный украинский певец оценил шансы Go_A на Евровидении 2021.

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