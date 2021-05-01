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Євробачення 2021 пройде з глядачами. Але чи зможете ви туди потрапити?

Новость на русском → Нідерланди, Субота 01 травня 2021 09:46
Євробачення 2021 пройде з глядачами. Але чи зможете ви туди потрапити? Колаж РБК-Україна: Євробачення 2021 пройде з глядачами
Автор: Styler

Влада Нідерландів дозволила публіці бути присутньою на пісенному конкурсі Євробачення 2021. Однак у залі зможуть перебувати не більше 3,5 тис.осіб. І то-далеко не кожен бажаючий.

Про це повідомили на сайті пісенного дійства організатори конкурсу.

Кому дістануться квитки на Євробачення 2021

Квитки на Євробачення 2021 будуть доступні тільки для тих, хто вже придбав їх на шоу в 2020 році.

Як зазначили організатори, глядачів допустять тільки на фінал, два півфінали і шість репетицій.

"Ми вітаємо рішення нідерландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу Євробачення в травні", - повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердал, коментуючи рішення влади Нідерландів.

При цьому глядачам потрібно буде надати негативний тест на коронавірус, отриманий не раніше ніж за 24 години до початку заходу. Також усіх присутніх попросять пройти повторне тестування протягом п'яти наступних днів. Носіння маски є обов'язковим для відвідування конкурсу.

Нагадаємо, що Євробачення 2021 відбудеться з 18 по 22 травня на арені Ahoy в Роттердамі.

Організатори вже визначили порядок виступу країн-учасниць у конкурсі. Україну представить група Go_A.

Нагадаємо, нещодавно відомий український співак оцінив шанси Go_A на Євробаченні 2021.

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