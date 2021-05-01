Євробачення 2021 пройде з глядачами. Але чи зможете ви туди потрапити?

Влада Нідерландів дозволила публіці бути присутньою на пісенному конкурсі Євробачення 2021 . Однак у залі зможуть перебувати не більше 3,5 тис.осіб. І то-далеко не кожен бажаючий.

Про це повідомили на сайті пісенного дійства організатори конкурсу.

Кому дістануться квитки на Євробачення 2021

Квитки на Євробачення 2021 будуть доступні тільки для тих, хто вже придбав їх на шоу в 2020 році.

Як зазначили організатори, глядачів допустять тільки на фінал, два півфінали і шість репетицій.

"Ми вітаємо рішення нідерландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу Євробачення в травні", - повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердал, коментуючи рішення влади Нідерландів.

При цьому глядачам потрібно буде надати негативний тест на коронавірус, отриманий не раніше ніж за 24 години до початку заходу. Також усіх присутніх попросять пройти повторне тестування протягом п'яти наступних днів. Носіння маски є обов'язковим для відвідування конкурсу.

Нагадаємо, що Євробачення 2021 відбудеться з 18 по 22 травня на арені Ahoy в Роттердамі.

Організатори вже визначили порядок виступу країн-учасниць у конкурсі. Україну представить група Go_A.