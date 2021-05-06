ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна різко злетіла у рейтингу Євробачення 2021: свіжий прогноз букмекерів

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 14:00
Україна різко злетіла у рейтингу Євробачення 2021: свіжий прогноз букмекерів Фото: Go_A представить Україну на Євробаченні 2021 (instagram.com/go_a_band)
Автор: Дмитрий Войналович

Євробачення 2021 відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі, як відомо, представить гурт Go_A. Більше того, у наших представників є непогані шанси якщо не й виграти, то потрапити у топ кращих.

Про це свідчать найсвіжіші дані букмекерів, що оприлюднені на сайті пісенного дійства.

Що пророкують букмекери Go_A

Згідно з інформацією від експертів, Україна на сьогоднішній момент займає 16 сходинку серед 39 потенційних переможців Євробачення 2021.

Так, Go_A ще далеченько до першого місця. Але слід звернути увагу на стрімкий ріст позиції нашого колективу. Адже раніше найвищим для українців місцем букмекери вважали 19-те. А до цього - навіть не розглядали Go_A у списку кращих, пророкуючи то 38-ме, то 20-те місце.

Україна різко злетіла у рейтингу Євробачення 2021: свіжий прогноз букмекерів

Ось так мінялися ставки по представнику України на Євробаченні 2021 (eurovisionworld.com)

А ось перемогу у конкурсі букмекери пророкують Мальті і її представниці Destiny з піснею "Je Me Casse". Друге місце може дістатися француженці Барбарі Праві з піснею "Voilà". А замикає трійку лідерів швейцарський співак косоварсько-албанського походження Gjon’s Tears з піснею "Tout l'Univers".

Go_A вже у топ-10!

А тим часом кліп на пісню "Шум", з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення!

У рейтингу організатори поєднують перегляди відео з виступів на конкурсі минулих років та кліпів учасників, щоб з’ясувати, які пісні переглядали найбільше.

Таким чином, українці стали одними із п’яти найбільш популярних учасників цьогорічного пісенного дійства за всю історію Євробачення. На сьогодні відео має більше 3 млн переглядів лише на каналі конкурсу.

Раніше відомий український співак оцінив шанси Go_A на Євробаченні 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу Євробачення GO_A
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Похолодання з грозами та сильний вітер: синоптики попередили про негоду в Україні
Похолодання з грозами та сильний вітер: синоптики попередили про негоду в Україні