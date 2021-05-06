Україна різко злетіла у рейтингу Євробачення 2021: свіжий прогноз букмекерів

Євробачення 2021 відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі, як відомо, представить гурт Go_A. Більше того, у наших представників є непогані шанси якщо не й виграти, то потрапити у топ кращих.

Про це свідчать найсвіжіші дані букмекерів, що оприлюднені на сайті пісенного дійства.

Що пророкують букмекери Go_A

Згідно з інформацією від експертів, Україна на сьогоднішній момент займає 16 сходинку серед 39 потенційних переможців Євробачення 2021.

Так, Go_A ще далеченько до першого місця. Але слід звернути увагу на стрімкий ріст позиції нашого колективу. Адже раніше найвищим для українців місцем букмекери вважали 19-те. А до цього - навіть не розглядали Go_A у списку кращих, пророкуючи то 38-ме, то 20-те місце.

Ось так мінялися ставки по представнику України на Євробаченні 2021 (eurovisionworld.com)

А ось перемогу у конкурсі букмекери пророкують Мальті і її представниці Destiny з піснею "Je Me Casse". Друге місце може дістатися француженці Барбарі Праві з піснею "Voilà". А замикає трійку лідерів швейцарський співак косоварсько-албанського походження Gjon’s Tears з піснею "Tout l'Univers".

Go_A вже у топ-10!

А тим часом кліп на пісню "Шум", з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення!

У рейтингу організатори поєднують перегляди відео з виступів на конкурсі минулих років та кліпів учасників, щоб з’ясувати, які пісні переглядали найбільше.

Таким чином, українці стали одними із п’яти найбільш популярних учасників цьогорічного пісенного дійства за всю історію Євробачення. На сьогодні відео має більше 3 млн переглядів лише на каналі конкурсу.