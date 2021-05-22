Євробачення 2021: українці Go_A в фіналі зірвали шквал оплесків (відео)

Музиканти в сьогоднішньому, заключному етапі конкурсу виступали під 19-м номером. А всього ж за перемогу в Євробаченні змагаються представники 26 країн-учасниць.

Для нинішнього виступу групі Go_A - Катерині Павленко, Тарасу Шевченку, Ігорю Діденчуку та Івану Григоряку - вдалося наче вдихнути в пісню "Шум" додаткову енергію, хоча ще в півфіналі композиція змушувала слухачів підніматися з місць, стрибати та "хороводити".

Як це виглядало тепер, краще подивитися та оцінити самим:

Відео: виступ Go_A у фіналі Євробачення 2021 з піснею " Шум"

Виступ українців вже активно обговорюють в мережі, і звучать такі коментарі:

ОТ як найкраще поєднувати традиційну та сучасну музику.

Україна має всі шанси перемогти, потужний виступ, ви наша гордість!!!

Найкраща пісня Євробачення, яку я чув за останні 10 років. Дякую, Україно!

Вітаю, це було воно! Пишаємося!

Щось є у цій пісні ... навіть якщо ти не розумієш її.

Вона гіпнозує мене цими такими серйозними очима. Найкраща пісня та виступ.

Україна - мій переможець! Go_A, ви найкращі!

Це просто офігенно виступ, я не можу

Неймовірно красива і атмосферна робота!) Безумовно гідна фіналу!

Гурт Go_A виступив у фіналі Євробачення 2021 (фото: instagram.com/go_a_band)

Трансляція фіналу конкурсу стартувала о 22:00 за київським часом, вона ведеться на телеканалах UA: ПЕРШИЙ і СТБ.

Переможця Євробачення оголосять о 01:40.

Перед представниками України у фіналі вже виступили артисти з таких країн: Кіпр, Албанія, Ізраїль, Бельгія, Росія, Мальта, Португалія, Сербія, Велика Британія, Греція, Швейцарія, Ісландія, Іспанія, Молдова, Німеччина, Фінляндія, Болгарія, Литва.

Після Go_A ще показуватимуть свою майстерність музиканти з Франції, Азербайджану, Норвегії, Нідерландів, Італії, Швеції та Сан-Марино.

Нагадаємо, що перед початком фіналу Євробачення в Рейтингу Букмекерів представникам України дали четверте місце.

Український гурт Go_A на 4-му місці в Рейтингу Букмекерів з Євробачення-2021 (фото: eurovisionworld.com)