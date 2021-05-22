Евровидение 2021: украинцы Go_A в финале сорвали шквал аплодисментов (видео)

Музыканты в сегодняшнем, заключительном этапе конкурса выступали под 19-м номером. А всего же за победу в Евровидении соревнуются представители 26 стран-участниц.

Для нынешнего выступления группе Go_A - Екатерине Павленко, Тарасу Шевченко, Игорю Диденчуку и Ивану Григоряку - удалось словно вдохнуть в песню "Шум" дополнительную энергию, хотя еще в полуфинале композиция заставляла слушателей подниматься с мест, прыгать и "хороводить".

Как это выглядело теперь, лучше посмотреть и оценить самим:

Видео: выступление Go_A в финале Евровидения 2021 с песней "Шум"

Выступление украинцев уже активно обсуждают в сети, и звучат такие комментарии:

ВОТ как самым лучшим образом смешивать традиционную и современную музыку.

Украина имеет все шансы победить, мощное выступление, вы наша гордость !!!

Лучшая песня Евровидения, которую я слышал за последние 10 лет. Спасибо, Украина!

Поздравляю, это было оно! Гордимся!

Что-то есть в этой песне ... даже если ты этого не понимаешь.

Она загипнотизировала меня своими серьезными глазами. Лучшая песня и исполнение.

Украина - мой победитель! Go_A, вы лучшие!

Это просто офигенное выступление, я не могу

Невероятно красивая и атмосферная работа!) Безусловно достойна финала!

Группа Go_A выступила в финале Евровидения 2021 (фото: instagram.com/go_a_band)

Трансляция финала конкурса стартовала в 22:00 по киевскому времени, она ведется на телеканалах UA: ПЕРШИЙ и СТБ.

Победителя Евровидения объявят в 01:40.

Перед представителями Украины в финале уже выступили артисты из таких стран: Кипр, Албания, Израиль, Бельгия, Россия, Мальта, Португалия, Сербия, Великобритания, Греция, Швейцария, Исландия, Испания, Молдова, Германия, Финляндия, Болгария, Литва.

После Go_A еще будут показывать свое мастерство музыканты из Франции, Азербайджана, Норвегии, Нидерландов, Италии, Швеции и Сан-Марино.

Напомним, что перед началом финала Евровидения в рейтинге букмекеров представителям Украины дали четвертое место.

Украинская группа Go_A на 4-м месте в рейтинге букмекеров по Евровидении-2021 (фото: eurovisionworld.com)