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Один з фіналістів Євробачення 2021 зізнався в любові до України: країна з красивими людьми

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Роттердам, Четвер 20 травня 2021 12:28
Один з фіналістів Євробачення 2021 зізнався в любові до України: країна з красивими людьми Фото: учасник конкурсу від Литви зізнався в любові до України (facebook.com.theroopband)
Автор: Людмила Жукова

На конкурсі Євробачення 2021 в Роттердамі під час спілкування з журналістами на бірюзовій доріжці один з учасників групи The Roop зізнався у своїй любові до України. Колектив на конкурсі представляє Литву.

Про це повідомляється в трансляції шоу каналом UA: Перший.

Зазначимо, що учасник від Литви під час спілкування з пресою виголосив слова "Слава Україні!". Також музикант зазначив, що це країна з красивими людьми.

До речі, інші учасники Євробачення 2021 зізналися, що знають про нашу країну не з чуток.

"Ми знаємо багато про Україну. Це велика країна з красивими людьми, як я можу бачити. Я можу сказати тільки одну річ: "Слава Україні!"- сказав артист групи The Roop.

Група The Roop зізналася в любові до України

Нагадаємо, що литовська група The Roop повинна була представляти країну минулого року з піснею On Fire. Цього року вона отримала другий шанс з піснею Disqoteque.

Колектив описує свій музичний стиль як суміш поп - року та інді. Колектив був створений тільки в 2014 році, але всі учасники, тим не менш, довгий час працюють в музичній індустрії.

Як ми писали трохи раніше, постановники номера Go_A відповіли на звинувачення у плагіаті і сказали, що це притягання за вуха.

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