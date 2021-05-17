GO_A здивували костюмами перед Євробаченням 2021: такого ви ще не бачили

До старту конкурсу Євробачення 2021 в Роттердамі залишається всього один день. Його гості та учасники вийшли на традиційну бірюзову доріжку, на якій поспілкувалися з журналістами і анонсували старт першого півфіналу. Група GO_A вразила всіх своїми незвичайними костюмами.

"Як вам образи GO_A на бірюзовій доріжці? - поцікавилися під фотографіями.

Група GO_A на бірюзовій доріжці (. instagram.com/suspilne.eurovision)

Українські стилісти, які створювали образи для музикантів на конкурсі, розповіли про їхні костюми. У них колектив представить свій номер на пісню SHUM.

"В основі номера-пробудження. Його можна як завгодно інтерпретувати: прихід весни, прокидаємося після сну, пробудження нового світу. Хочеться говорити про це. У нашому світі, який зараз він, хочеться прокинутися. Прокинутися і побачити нові обличчя, нових людей, новий світ. Народна пісня, яка стала основою нашої-це пісня про прихід весни. Там закладено саме цю ідею-то достукатися до людей і сказати, що прийшла весна, прийшов новий світ", - розповів стиліст Костянтин Томільченко.

Ескізи костюмів групи GO_A