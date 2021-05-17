Євробачення 2021: букмекери пророкують Go_A місце в топ-5

Український колектив Go_A, який представлятиме Україну на Євробачення 2021, впевнено рухається до п'ятірки лідерів за прогнозом букмекерів. Група просто вразила своїми репетиціями перед Міжнародним конкурсом, і букмекери прогнозують їм четверте місце.

За місяць до старту Міжнародного конкурсу Євробачення 2021, група go_a займала всього лише 18 позицію в рейтингу букмекерських прогнозів. Після першої репетиції рейтинг колективу злетів вгору, і вони опинилися в першій десятці. Через кілька днів їх рейтинги знову підвищилися, і вони зайняли 8 місце. На офіційному сайті конкурсу вони зараз знаходяться на цій позиції.

Однак в "Суспільному" відзначають, що Go_A за прогнозом букмекерських контор вже опинилися на 5 місці і їм пророкують місце у фіналі.

Фіналісти Євробачення - 2021-букмекери

Співачка Destiny - Je Me Casse (Мальта)

Elena Tsagrinou з піснею El Diablo "(Кіпр)

Група Roop - Discoteque(Литва)

Go_A з піснею SHUM (Україна)

Співачка Manizha - Russian Woman (Росія)

Співак Tusse з піснею Voices (Швеція)

Співачка Albina - Tick-Tock (Хорватія)

TIX з піснею Fallen Angel (Норвегія)

Співачка ROXEN - Amnesia (Румунія)

Eden Alene з піснею Set Me Free (Ізраїль)

Варто відзначити, що перший півфінал Євробачення 2021 відбудеться вже завтра, 18 травня. Колектив Go_A виступить у першому півфіналі під номером 15.