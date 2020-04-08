Євробачення 2020: де і коли в Україні покажуть шоу

Євробачення 2020 пройде без традиційної конкурсної основи, а у форматі концерту - шоу Eurovision: Europe Shine A Light відбудеться 16 травня, і українські глядачі зможуть подивитися онлайн трансляцію о 22:00 за київським часом.

Рішення про скасування пристижного міжнародного конкурсу в цьому році було прийнято Європейським мовним союзом 18 березня через епідемію коронавіруса. Організатори погодили, що захід проведуть у 2021-му, а країна-господиня і концертний майданчик не будуть змінюватися: таким чином Євробачення-2021 пройде наступної весни також у нідерландському місті Роттердам.

Ведучими нинішнього шоу будуть Едсілія Ромблі, Шанталь Янзен і Ян Сміт, які повинні були вести Євробачення-2020. Спеціальні відеовставки також створить Нікка Туторіалс, яка мала стати онлайн-ведучою конкурсу.

Як йдеться на сайті Євробачення, організатори обіцяють багато сюрпризів. Зокрема, планується і виконання спільної пісні, яка в такі складні часи зможе об'єднати Європу.

Очікується, що пряма трансляція 16 травня триватиме близько двох годин. Шоу буде транслюватися на офіційному каналі Євробачення YouTube.

Концерт у прямому ефірі покаже UA:Суспільне мовлення на телеканалі UA: ПЕРШИЙ. Також Eurovision: Europe Shine A Light будуть транслювати в радіоефірі UA: Радіо Промінь.

Євробачення 2020 через коронавірус проведуть в цьому році в форматі шоу Europe Shine A Light (Фото: eurovision.ua)

Нагадаємо, що з 3 квітня та щоп'ятниці організатори пісенного конкурсу влаштовують домашні концерти Євробачення. За попередньою інформацією представника від України група Go_A візьмуть в ньому участь у травні.

У кожному епізоді домашніх концертів Євробачення покажуть відеоролики з учасниками минулих конкурсів і нинішніми представниками. Артисти виконають свою пісню і кавер-версію іншого хіта Євробачення.

Кавер-пісні обиратимуть голосуванням у соціальних мережах: Facebook, Instagram і Twitter - запропонувавши чотири можливих варіанти, які визначить сам виконавець.