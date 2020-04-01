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Євробачення: з'явилася цікава інформація щодо України

STYLERЖиття    01.04.2020 - 18:33
Євробачення: з'явилася цікава інформація щодо України
Євробачення 2020 запускає "домашні концерти" (фото: facebook.com/EurovisionSongContest)

Go_A візьме участь у новому форматі шоу Євробачення 2020

Організатори Євробачення 2020 влаштують альтернативний варіант прямоефірного концерту - домашні концерти Євробачення на YouTube. Стартує новий формат пісенного конкурсу 3 квітня і буде транслюватися кожної п’ятниці. За попередньою інформацією представники від України гурт Go_A візьмуть у ньому участь у травні.

У кожному епізоді домашніх концертів Євробачення покажуть відеоролики з учасниками минулих конкурсів Євробачення й цьогорічними представниками. Артисти виконають власну пісню та кавер-версію іншого хіта Євробачення.

Обиратимуть кавер-пісні голосуванням у соціальних мережах: Facebook, Instagram та Twitter - запропонувавши чотири можливі варіанти, які визначить сам виконавець. Українці також зможуть проголосувати за кавер-пісню, яку виконає гурт Go_A.

Європейська мовна спілка вважає, що в такий час особливо потрібен новий майданчик для обміну музикою. Отож учасники Євробачення долучаться до артистів, які публікують живу музику в соціальних мережах, записуючи улюблені пісні Євробачення для шанувальників у себе вдома.

Нагадаємо, що Європейська мовна спілка ухвалила рішення просувати цьогорічних учасників Євробачення 2020 та їхні пісні на своїх платформах. Проте на Євробаченні 2021 учасники мають представити нові пісні.

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