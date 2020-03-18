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Євробачення 2020: Go_A зробили важливу заяву

STYLERЖиття    18.03.2020 - 19:38
Євробачення 2020: Go_A зробили важливу заяву
Go_A висловилися про Євробачення 2020 (фото: instagram.com/go_a_band)

Go_A висловилися про скасування конкурсу Євробачення 2020

Євробачення 2020 перенесли на наступний рік через коронавірус. Гурт Go_A, який повинен був представляти Україну на конкурсі в Нідерландах з 12 по 16 травня, зробив офіційну заяву з цього приводу.

"Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021", - йдеться на сторінці гурту у Facebook.

За словами учасників колективу, телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ у наступному році додатковий національний відбір не проводитимуть.

"Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується - обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. Любимо вас! Ваші Go_A", - написали музиканти.

Додамо, що за інформацією Styler, у 2021-му конкурс Євробачення пройде у Роттердамі, де мав відбутися і цього року.

Зауважимо також, що до конкурсу Go_A повинні будуть підготувати нову пісню замість цьогорічного "Солов'я". Швидше за все, нова конкурсна робота гурту теж буде українською мовою.

Go_A - Solovey

Раніше ми писали, що Go_A зайняли 4 місце у рейтингу Євробачення 2020 серед більш ніж 40 країн-учасниць.

Євробачення 2020 під загрозою: через коронавірус скасували важливий етап підготовки Євробачення 2020: Go_A зробили цікаву заяву
Новини України Євробачення 2020
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