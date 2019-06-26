Євробачення 2020: коли і де збираються провести конкурс

Дункан Лоренс забезпечив проведення Євробачення 2020 в рідних Нідерландах
Євробачення 2020 пройде в Нідерландах в наступному травні - представник цієї країни Дункан Лоренс із піснею Arcade здобув перемогу в Тель-Авіві (Ізраїль) на престижному міжнародному конкурсі. Хоч зі скандалом, та артист все ж проклав маршрут "музичної олімпіади" на наступний рік до себе на батьківщину. Проте яке ж місто в Нідерландах прийматиме Євробачення 2020 і в які конкретні дати? Наразі є кілька варіантів, розповіли на офіційному сайті конкурсу.
Найбільш ймовірними датами проведення Євробачення 2020 є: 12 - 14 - 16 травня 2020 року. Офіційно вони ще не підтверджені. На вибір можуть вплинути деякі події, і більшість з них - спортивні:
Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)
Також розглядаються кілька варіантів міст-господарів Євробачення 2020. Три голландських мовника НВО, AVROTROS і NOS, які організовують музичний конкурс, вже почали процес проведення торгів у приймаючому місті. У червні всі зацікавлені міста вже отримали перелік необхідних для його проведення критеріїв. Після цього зацікавлені міста за чотири тижні повинні зібрати свої "книги заявок" і представити їх у першій половині липня 2019 року.
У середині липня мовники зможуть відвідати міста-претенденти, а остаточний вибір зроблять після консультацій із Європейським мовним союзом (EBU) після оцінки всіх пропозицій.
Давайте подивимося на можливі міста-організатори Євробачення 2020:
Ziggo Dome в Амстердамі (Фото: eurovisionworld.com)
Крім того, поблизу розташовані майданчики для Євроклубу та Євромістечка.
Ahoy Arena в Роттердамі (Фото: eurovisionworld.com)
Дункан Лоуренс на Євробаченні 2019 (відео: YouTube/ Eurovision Song Contest)
Як повідомлялося раніше, Євробачення 2019 не пройшло без неприємностей для Андрія Данилка, який виступав на пісенному конкурсі в образі Вєрки Сердючки з піснею минулорічної переможниці Нетти Барзілай під назвою "Toy".
Також ми писали про те, що на виступ Мадонни на Євробаченні стався дивний інцидент. Під час виконання пісні на сцені з'явилися люди з прапорами Палестини та Ізраїлю.