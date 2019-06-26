Евровидение 2020: когда и где собираются провести конкурс

Фото: коллаж РБК-Украина

Дункан Лоренс обеспечил проведение Евровидения 2020 в родных Нидерландах

Евровидение 2020 пройдет в Нидерландах в следующем мае - представитель этой страны Дункан Лоренс с песней Arcade завоевал победу в Тель-Авиве (Израиль) на престижном международном конкурсе. Хоть и со скандалом, но артист проложил маршрут "музыкальной олимпиады" на следующий год к себе на родину. Однако какой же город в Нидерландах будет принимать Евровидение 2020 и в какие конкретные даты? В настоящее время есть несколько вариантов, рассказали на официальном сайте конкурса.

Наиболее вероятными датами проведения Евровидения 2020 являются: 12 - 14 - 16 мая 2020 года. Официально они еще не подтверждены. На выбор могут повлиять некоторые события, и большинство из них - спортивные:

День освобождения Нидерландов - этот праздник отмечается 5 мая, и есть вероятность, что конкурс могут приурочить к торжествам;

Лига чемпионов УЕФА: полуфинал 28/29 апреля и 5/6 мая, финал 30 мая 2019 года - также немаловажный фактор при выборе даты для музыкального конкурса;

Лига Европы УЕФА: полуфинал 30 апреля и 7 мая 2020 года;

Кубок Германии по футболу: финал 23 мая 2020 года;

Гран При Голландии - Формула 1: дата неизвестна, но ожидается в один из первых двух выходных мая.

Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)

Также рассматриваются несколько вариантов городов-хозяев Евровидения 2020. Три голландских вещателя NPO, AVROTROS и NOS, которые организуют музыкальный конкурс, уже начали процесс проведения торгов в принимающем городе. В июне все заинтересованные города уже получили перечень необходимых для его проведения критериев. После этого заинтересованные города за четыре недели должны собрать свои "книги заявок" и представить их в первой половине июля 2019 года.

В середине июля вещатели смогут посетить города-претенденты, а окончательный выбор сделают после консультаций с Европейским вещательным союзом (EBU) после оценки всех предложений.

Давайте посмотрим на возможные города-организаторы Евровидения 2020:

Амстердам. Столица Нидерландов была бы очевидным городом для проведения Евровидения 2020. Ziggo Dome имеет вместимость 17 тысяч человек, также есть отличная парковка и транспортное сообщение, множество отелей и ресторанов.

Ziggo Dome в Амстердаме (Фото: eurovisionworld.com)

Кроме того, поблизости расположены площадки для Евроклуба и Еврогородка.

Роттердам. Это второй по величине город в Нидерландах. Роттердамская Ahoy Arena была бы хорошим выбором, поскольку она уже доказала возможность проведения таких мероприятий, как Детское Евровидение 2007. Эта арена состоит из трех залов, самый большой из которых вмещает 15 тысяч человек, в то время как два других зала имеют вместимость 6 тысяч и 4 тысячи.

Ahoy Arena в Роттердаме (Фото: eurovisionworld.com)

Гаага . В третьем по величине городе в Нидерландах рассматривается открытый стадион ADO Den Haag Stadium. Причем открытый - в прямом смысле, так как нет крыши, и в случае необходимости ее нужно будет срочно сооружать. Другой вариант - World Forum Den Haag, но у него недостаточная вместимость - всего 5 тысяч человек. Впрочем, такая "теснота" никого не смущала и позволяла успешно проводить здесь Евровидение в 1976 и 1980 годах.

. В третьем по величине городе в Нидерландах рассматривается открытый стадион ADO Den Haag Stadium. Причем открытый - в прямом смысле, так как нет крыши, и в случае необходимости ее нужно будет срочно сооружать. Другой вариант - World Forum Den Haag, но у него недостаточная вместимость - всего 5 тысяч человек. Впрочем, такая "теснота" никого не смущала и позволяла успешно проводить здесь Евровидение в 1976 и 1980 годах. Арнем . Город недалеко от немецкой границы, который Рейн делит на два берега. Рассматривается площадка GelreDome Arnhem - это крытый футбольный стадион вместимостью 40 тысяч человек.

. Город недалеко от немецкой границы, который Рейн делит на два берега. Рассматривается площадка GelreDome Arnhem - это крытый футбольный стадион вместимостью 40 тысяч человек. Маастрихт. Город около бельгийской границы с населением около 125 тысяч. Рассматриваемая площадка тут - Маастрихтский выставочный и конгресс-центр, разделенный на 4 зала, и самый большой из них может вместить 5 тысяч человек.

Дункан Лоуренс на Евровидении 2019 (видео: YouTube/ Eurovision Song Contest)

Как сообщалось ранее, Евровидение 2019 не прошло без неприятностей для Андрея Данилко, который выступал на песенном конкурсе в образе Верки Сердючки с песней прошлогодней победительницы Нетты Барзилай под названием "Toy".

Также мы писали о том, что на выступлении Мадонны на Евровидении произошел странный инцидент. Во время исполнения песни на сцене появились люди с флагами Палестины и Израиля.