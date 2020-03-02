Євробачення 2020: від Росії їде група, яка славиться матюками

На Євробачення 2020 від Росії в Роттердам поїде російська фрік рейв-група Little Big. Цей колектив здобув в РФ славу скандальної групи, він відомий своїми вірусними хітами, у яких обігруються стереотипи про населення Росії та використовуються нецензурні вирази.

Група Little Big була заснована Іллею Прусикіним у 2013 році в Санкт-Петербурзі. Вони стали досить популярні після свого виступу на концерті Die Antwoord. Свій стиль музики колектив називає сатиристичною арт-коллобарацією. В основі всіх кліпів і пісень музиканти висміюють стереотипів про росіян, за що їх дуже люблять в Європі, а в Росії вважають, що вони ганьблять честь країни.

"У мене є надідея, я хочу, щоб російська група стала світовою", - сказав в одному інтерв'ю Прусикін і зазначив, що їх цільова аудиторія – це іноземці. Хіт Skibidi – став світовою сенсацією і набрав понад 20 мільйонів переглядів за один тиждень.

Засновник групи Ілля Прусикін зізнався, що на них лягає величезна відповідальність і спочатку навіть стало страшно.

"Ми спочатку зраділи, потім прийшов страх, тому що надій завжди багато. Як частина будь-якої російської людини, гумор у нас в крові, тому що без гумору неможливо жити. Пісня буде веселою. Не турбуйтеся за хореографію. З хореографією у нас все тип-топ. Ми вам обіцяємо – ви будете здивовані", - прокоментував Прусикін.

Топ пісень Little Big:

LITTLE BIG – SKIBIDI

LITTLE BIG - ROCK–PAPER–SCISSORS

LITTLE BIG - GO BANANAS

LITTLE BIG – FARADENZA

LITTLE BIG - AK-47