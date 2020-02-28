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Євробачення 2020: Притула розкрив таємницю перемоги "Солов'я" у Нацвідборі

STYLERТелешоу    28.02.2020 - 18:49
Євробачення 2020: Притула розкрив таємницю перемоги "Солов'я" у Нацвідборі
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Переможець Національного відбору на Євробачення 2020 знову викликав масу суперечок у суспільстві

Євробачення 2020 повинні будуть представити в Роттердамі у травні українці Go_A з фольклорним "Солов'єм". Ведучий Національного відбору Сергій Притула висловився про перемогу групи і розповів, чому навколо переможців цього року знову виникли суперечки в суспільстві, а також завдяки чому "Соловей" вирвав перше місце.

Шоумен на своїй Facebook-сторінці каже, що перемогу Go_A складно назвати очікуваною, але вони вирвали її завдяки впевненості колективу і солістки. Притула сказав, що Go-A - "темна конячка" Нацвідбору. І хоча вихід у півфінал виглядав закономірним, то перемога стала для нього сюрпризом.

"Щоб перемогти, Go-A треба було стрибнути вище голови. І вони стрибнули! Видозміна візуального образу пішла в плюс. Але найголовніше - це настрій на боротьбу. Група вийшла на сцену максимально зарядженої і сконцентрованою", - пише Притула.

Євробачення 2020: Притула розкрив таємницю перемоги &quot;Солов'я&quot; у Нацвідборі

Переможці Національного відбору на Євробачення 2020 Gо_A (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Перемогою Go_A зобов'язані солістці Каті Павленко, вважає шоумен. Притула пише, що на моніторах в редакторській бачив крупним планом очі солістки, і в них було написано: "Привіт, хлопчики і дівчатка. Мене звуть Катя і я вийшла перемагати! І нікуди ви від мене не дінетесь!"

Притула розкрив, що Go_A перемогли з заслуженим відривом у 5% від KHAYAT і набрали на 10% більше голосів глядачів, ніж KRUTЬ.

Також шоумен розповів, що кожен рік переможець Нацвідбору на Євробачення підлягає масовому "хейту" і поділу таборів на затятих прихильників і противників вибору українців.

"У будь-якому випадку, перемога Gо_A не залишила нікого байдужим. І це прекрасно. Тепер нам залишається дочекатися травня, де наші з'являться в першому півфіналі, і тримати кулаки за вихід у фінал", - пише Притула.

Styler нагадує, з якою піснею Україна збирається їхати в Роттердам в травні 2020 року.

Переможці Національного відбору на Євробачення 2020 Gо_A (відео: YouTube/СТБ)

Раніше ми писали, що букмекери різко змінили прогноз на шанси України в конкурсі після перемоги в Національному відборі Go_A з фольклорною композицією "Соловей".

Варто відзначити, що участь України в Євробаченні 2020 опинилася під загрозою зриву через арешт рахунків "Суспільного". Крім того, грандіозний міжнародний конкурс може не відбудутися через коронавірус, епідемія якого вже набула загрозливих значень в Європі.

Нагадаємо, Євробачення 2020 заплановано в Роттердамі (Нідерланди) на травень 2020 року. 12 і 14 травня пройдуть півфінали, а 16 травня - грандфінал шоу.

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