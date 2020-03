Евровидение 2020: от России едет группа, которая славится матюками

На Евровидение 2020 от России в Роттердам поедет российская фрик рейв-группа Little Big. Этот коллектив приобрел в РФ славу скандальной группы, он известен своими вирусными хитами, в которых обыгрываются стереотипы о населении России и используются нецензурные выражения.

Группа Little Big была основана Ильей Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Они стали весьма популярны после своего выступления на концерте Die Antwoord. Свой стиль музыки коллектив называет сатиристической арт-коллобарацией. В основе всех клипов и песен музыканты высмеивают стереотипов о русских, за что их очень сильно любят в Европе, а в России считают, что они порочат честь страны.

"У меня есть сверхидея, я хочу, чтобы русская группа стала мировой", - сказал в одном интервью Прусикин и отметил, что их целевая аудитория – это иностранцы. Хит Skibidi – стал мировой сенсацией и набрал более 20 миллионов просмотров за одну неделю.

Основатель группы Илья Прусикин признался, что на них ложится огромная ответственность и поначалу даже стало страшно.

"Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем – вы будете удивлены", - прокомментировал Прусикин.

LITTLE BIG – SKIBIDI

Топ песен Little Big:

1.Give Me Your Money

2. Lolly Bomb

3. Big Dick

4. Rave on

5. Life in the trash