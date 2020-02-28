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Євробачення 2020: участь України під загрозою зриву

STYLERЖиття    28.02.2020 - 12:21
Євробачення 2020: участь України під загрозою зриву
Україна може не поїхати на Євробачення 2020 (фото: stb.ua)

Україна може відмовитися від участі в конкурсі в Нідерландах

Участь у музичному конкурсі Євробачення 2020 знаходиться під загрозою зриву. Причиною цього є арешт рахунків "Суспільного мовлення", яке відповідає за трансляцію в Україну міжнародного конкурсу. Про це повідомляється на сторінці у Facebook українського телерадіокомпанії.

"Робота Громадського заблокована: арештовані всі рахунки. Постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 18 лютого 2020 і від 20 лютого 2020 №61321781 було накладено арешт на кошти, наявні на рахунках Громадського мовника", - йдеться у повідомленні.

Канал отримав цей борг у спадок як правонаступник прав і обов'язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

Зараз арешт рахунків унеможливлює підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проектів Суспільного, зокрема запуск нової Громадської студії в ефірі телеканалу UA: Перший.

Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: Перший, UA КУЛЬТУРА), всіх регіональних каналів Громадського, діджитал-платформ і трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA Радіо Промінь і UA: Радіо Культура).

До Речі, раніше ми писали, що конкурс Нидерланадах може не відбутися через спалаху коронавіруса в країнах Європи.

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