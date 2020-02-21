Нацвідбір на Євробачення 2020: де і коли дивитися грандіозний фінал

Євробачення 2020 (фото: eurovision.ua)

Євробачення 2020 у Нацвідборі визначить учасника від України

Національний відбір Євробачення 2020 закінчиться грандіозним фіналом, в якому змагатимуться шість переможців півфінальних ефірів. Вже в суботу, 22 лютого, стане відомо, хто представлятиме нашу країну в Роттердамі у травні. Хто буде брати участь, де дивитися фінал Нацвідбору, і як проголосувати - в матеріалі Styler.

У фіналі змагатимуться талановиті українські музиканти, які покажуть інтерпретацію фольклору, унікальний інструмент - бандуру, лірику, а також пісні у "форматі Євробачення". Порядок виступу буде таким:

KRUTЬ Jerry Heil Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2020 (фото: instagram.com/eurovision.ua)

Після того, як останній колектив покине сцену, будуть відкриті лінії для глядацького голосування. Віддати свій голос можна буде, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766 (вартість повідомлення 0,94 грн). Код учасника - його порядковий номер виступу. Крім того, безкоштовно проголосувати можна за допомогою мобільного додатку "Телепортал".

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2020 можна буде подивитися онлайн в ефірі телеканалів СТБ та UA: Перший. Розпочнеться грандіозне шоу о 19:00. Ведучим стане традиційно Сергій Притула, а в журі будуть сидіти Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов.

Переможця визначать за сумою голосів суддів і глядачів. Якщо ж два учасника наберуть однакову кількість балів, переможе той, у кого буде більше балів від глядачів.