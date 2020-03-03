ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Євробачення: букмекери раптово погіршили прогноз для України

STYLERЖиття    03.03.2020 - 07:00
Євробачення: букмекери раптово погіршили прогноз для України
Євробачення 2020 пройде у травні (фото: колаж РБК-Україна)

Букмекери погіршили прогноз для України і змінили фаворита Євробачення 2020

Євробачення 2020 відбудеться в середині травня в Нідерландах. Україну в цьому році буде представляти гурт Go_A з фольклорним "Соловейком", хоча й досі участь нашої країни під загрозою зриву.

І от сьогодні прийшла чергова не дуже приємна новина: букмекери погіршили позиції для наших артистів. Вони вважають, що Україна не потрапить навіть у 20-ку.

За прогнозами букмекерів, перемогу в пісенному конкурсі отримає Ісландія, хоча раніше вони пророкували перемогу Литві, яка тепер на другому місці. Третє місце поки за Румунією. Італія займає четверту позицію, а замикає п'ятірку Росія, яка представила свого виконавця.

При цьому розмістили Україну на 23-й сходинці. Гірше нас тільки Фінляндія, яка займає 24-е місце.

Євробачення: букмекери раптово погіршили прогноз для України

Таблиця учасників Євробачення 2020 (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)

Варто зазначити, що користувачі мережі не сильно засмучуються через цей прогноз, і вони впевнені, що гурт з України виступить гідно.

  • Нехай собі прогнозують. Час покаже;
  • Нехай порадіють, до наших перших репетицій!
  • Ой, альо !!! Згадайте рейтинг Джамали до того, як вона вперше виступила!
  • Ця таблиця, омана. Вона нічого не показує;
  • Народ почитайте краше коменти на офіційному каналі Eurovision на YouTube, іноземці захваті від нашого соловейка, головне, що українська пісня прозвучить на весь світ.

Євробачення: букмекери раптово погіршили прогноз для України

Євробачення: букмекери раптово погіршили прогноз для України

Євробачення: букмекери раптово погіршили прогноз для України

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що ведучий Національного відбору на Євробачення 2020 Сергій Притула розкрив таємницю перемоги "Солов'я". За його словами, перемогу Go_A складно назвати очікуваною, але гурт вирвали її завдяки своїй впевненості. Шоумен заявив, що Go-A - "темна конячка" Нацвідбору. При цьому він чекав, що гурт вийде в півфінал, але ось перемога стала для нього сюрпризом.

Євробачення-2020: організатори розглядають запасні варіанти проведення конкурсу Українці розумніші за росіян: Лоза зробив заяву про Євробачення 2020
Новини України Євробачення 2020
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся