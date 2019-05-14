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Євробачення 2019: де і коли дивитися перший півфінал

STYLERЖиття    14.05.2019 - 08:00
Євробачення 2019: де і коли дивитися перший півфінал
Євробачення 2019 (фото: eurovision.tv)

Перший півфінал Євробачення 2019 відбудеться ввечері 14 травня

Пісенний конкурс Євробачення 2019 стартує в Тель-Авіві. Учасники з 41 країни виступлять у півфіналах 14 і 16 травня, а гранд-фінал пройде 18 травня.

Де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2019: онлайн-трансляція

Перший відбірковий етап конкурсу відбудеться у вівторок, 14 травня. Початок за київським часом о 22:00. Шоу пройде на сцені одного з павільйонів ізраїльського виставкового центру Expo Tel Aviv.

Хоча Україна в цьому році не приймає участі в Євробаченні, офіційну трансляцію конкурсу можна буде подивитися на UA: Перший. Прямий ефір першого півфіналу розпочнеться о 22:00 14 травня, коментатором стане Тимур Мірошниченко.

Крім того, ще один український телеканал покаже конкурс. В ефірі СТБ перший півфінал Євробачення 2019 дивитися онлайн можна буде також з 22:00, а проведе трансляцію Сергій Притула.

Гостею конкурсу стане НеттаГостею конкурсу стане Нетта (фото: eurovision.tv)

У мережі пряма трансляція Євробачення буде доступна на офіційному YouTube-каналі пісенного конкурсу.

Перший півфінал відкриє торішня переможниця Нетта Барзілай. Співачка представить нову версію свого хіта "Toy". Також на сцені Євробачення 2019 заспіває Dana International, яка принесла перемогу Ізраїлю на пісенному конкурсі в 1998 році.

Учасники першого півфіналу Євробачення 2019

Порядок виступу конкурсантів визначило жеребкування. 14 травня на сцену вийдуть представники 17 країн:

  1. Кіпр
  2. Чорногорія
  3. Фінляндія
  4. Польща
  5. Словенія
  6. Чехія
  7. Угорщина
  8. Білорусь
  9. Сербія
  10. Бельгія
  11. Грузія
  12. Австралія
  13. Ісландія
  14. Естонія
  15. Португалія
  16. Греція
  17. Сан-Марино

Учасники першого півфіналу (відео: youtube.com/eurovision)

За результатами голосування глядачів і журі, кращі 10 учасників першого півфіналу пройдуть до гранд-фіналу Євробачення 2019, який відбудеться в суботу 18 травня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головних претендентів на перемогу в Євробаченні 2019 на думку букмекерiв.

Також пропонуємо згадати всіх конкурсантів від України на Євробаченні і їх успіхи за всю історію участі нашої країни в пісенному конкурсі.

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