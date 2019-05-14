Евровидение 2019: где и когда смотреть первый полуфинал

Евровидение 2019 (фото: eurovision.tv)

Первый полуфинал Евровидения 2019 состоится вечером 14 мая

Песенный конкурс Евровидение 2019 стартует в Тель-Авиве. Участники из 41 страны выступят в полуфиналах 14 и 16 мая, а гранд-финал пройдет 18 мая.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2019: онлайн-трансляция

Первый отборочный этап конкурса состоится во вторник, 14 мая. Начало по киевскому времени в 22:00. Шоу пройдет на сцене одного из павильонов израильского выставочного центра Expo Tel Aviv.

Хотя Украина в этом году не принимает участия в Евровидении, официальную трансляцию конкурса можно будет посмотреть на UA: Перший. Прямой эфир первого полуфинала начнется в 22:00 14 мая, комментатором станет Тимур Мирошниченко.

Кроме того, еще один украинский телеканал покажет конкурс. В эфире СТБ первый полуфинал Евровидения 2019 смотреть онлайн можно будет также с 22:00, а проведет трансляцию Сергей Притула.

Гостьей конкурса станет Нетта (фото: eurovision.tv)

В сети прямая трансляция Евровидения будет доступна на официальном YouTube-канале песенного конкурса.

Первый полуфинал откроет прошлогодняя победительница Нетта Барзилай. Певица представит новую версию своего хита "Toy". Также на сцене Евровидения 2019 споет Dana International, которая принесла победу Израилю на песенном конкурсе в 1998 году.

Участники первого полуфинала Евровидения 2019

Порядок выступления конкурсантов определила жеребьевка. 14 мая на сцену выйдут представители 17 стран:

Кипр Черногория Финляндия Польша Словения Чехия Венгрия Беларусь Сербия Бельгия Грузия Австралия Исландия Эстония Португалия Греция Сан-Марино

Участники первого полуфинала (видео: youtube.com/eurovision)

По результатам голосования зрителей и жюри, лучшие 10 участников первого полуфинала пройдут в гранд-финал Евровидения 2019, который состоится в субботу 18 мая.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных претендентах на победу в Евровидении 2019 по мнению букмекеров.

Также предлагаем вспомнить всех конкурсантов от Украины на Евровидении и их успехах за всю историю участия нашей страны в песенном конкурсе.