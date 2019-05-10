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Євробачення 2019: головні кандидати на перемогу (відео)

STYLERЖиття    10.05.2019 - 13:56
Євробачення 2019: головні кандидати на перемогу (відео)
Євробачення 2019 пройде в Ізраїлі (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, хто може виграти Євробачення 2019 в Ізраїлі

Євробачення 2019, яке пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві, можуть виграти представники Нідерландів, Росії, Італії, Швеції чи Азербайджану. Саме артистам з цих країн букмекери пророкують перемогу у міжнародному пісенному конкурсі.

Так, голландець Дункан Лоуренс користується найбільшою популярністю у букмекерів. Цей 24-річний артист у своїх піснях закликає до толерантності щодо представників ЛГБТ. На думку музичних експертів, саме ця тематика може співакові завоювати симпатії глядачів з усього світу.

Дункан Лоуренс - Arcade

Другу сходинку букмекери віддають росіянину і можливому коханцеві Ані Лорак - Сергію Лазарєву. Цей артист, нагадаємо, вже брав участь у Євробаченні - в 2016 році він зайняв третє місце у Стокгольмі.

Сергій Лазарєв - Scream

Топ-3 потенційних переможців Євробачення 2019 замикає італієць Мамуд. Він уже відомий меломанам, так як саме цей артист отримав найвищу нагороду легендарного фестивалю в Сан-Ремо. До речі, пісню про гроші, з якою Мамуд тріумфував у Сан-Ремо, він повезе і в Тель-Авів.

Мамуд - Soldi

Джон Лундвік зі Швеції з піснею "Too Late For Love" також, на думку букмекерів, претендує на найвищу нагороду.

Джон Лундвік - Too Late For Love

У п'ятірку потенційних тріумфаторів Євробачення 2019 входить і представник Азербайджану Чингіз з композицією "Truth".

Чингіз - Truth

Нагадаємо, що фінал Євробачення відбудеться 18 травня в Тель-Авіві. Спеціальним гостем шоу стане Мадонна. Виступить в Ізраїлі і українська супер-стар Вєрка Сердючка.

Тим часом українцям не радять їхати на Євробачення 2019.

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