Євробачення: всі учасники від України і їхні успіхи (відео)

Євробачення 2019 (колаж РБК-Україна)

Євробачення 2019 пройде без участі України, але ми вирішили згадати, хто представляв нашу країну на конкурсі

Євробачення 2019 стартувало в Ізраїлі. Україна в цьому році не бере участь у пісенному конкурсі - як відомо, MARUV, яка перемогла у Нацвідборі, відмовилася представляти нашу країну. Таким чином, наша країна вдруге не буде представлена на дійстві з 2003 року.

Поки конкурсанти з 41 країни готуються представляти свої номери на 64-му конкурсі, Styler вирішив нагадати вам про шалені успіхи і прикрі невдачі українських артистів в історії Євробачення.

Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов першим відкрив для України Євробачення. Зі своєю піснею "Hasta La Vista" артист зайняв на конкурсі лише 14 місце.

Олександр Пономарьов - Hasta la vista

Руслана

У 2004 році Руслана першою привезла в Україну головну статуетку Євробачення!

Руслана - Wild Dances

Гринджоли

Ця група, яка представляла Україну на ювілейному конкурсі в Києві, з тріском провалилася, зайнявши на Євробаченні 2005 всього лише 19 місце...

Greenjolly - Razom Nas Bahato

Тіна Кароль

На конкурсі Євробачення 2006 Україну представляла Тіна Кароль з піснею "Show Me Your Love".

Tina Karol - Show Me Your Love

Вєрка Сердючка

В 2007 році Україні не вистачило зовсім трохи для перемоги на Євробаченні. Але шуму Вєрка Сердючка наробила не мало.

Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai

Ані Лорак

На Євробаченні-2008, що проходив у Сербії, Україну з піснею "Shady Lady" представляла Ані Лорак. І знову наша країна зайняла друге місце.

Ani Lorak - Shady Lady

Світлана Лобода

У 2009 році честь представляти Україну на Євробаченні випала Світлані Лободі. На конкурсі в Москві співачка посіла лише 12 місце.

Svetlana Loboda - Be My Valentine (Anti-Crisis Girl)

Alyosha

У 2010 році Україну представила співачка Alyosha.

Alyosha - Sweet People

Міка Ньютон

У 2011 році в німецький Дюссельдорф поїхала Міка Ньютон. З піснею "Angel" молода співачка зайняла на Євробаченні четверте місце.

Mika Newton - Angel

Гайтана

На Євробаченні 2012, яке проходило в Баку, Україну представляла Гайтана з піснею "Be My Guest".

Gaitana - Be My Guest

Злата Огневич

У 2013 році видовищний номер, представлений Златою Огневич на Євробаченні у Мальме, приніс Україні третє місце.

Zlata Ognevich - Gravity

Марія Яремчук

У 2014-му Україну на конкурсі представляла дочка відомого українського артиста Назарія Яремчука Марія Яремчук.

Maria Yaremchuk - Tick-Tock

Джамала

У 2015-му Україна відмовилася від участі в Євробаченні через війну на Донбасі. Але вже в наступному році Джамала тріумфувала в Європі з відвертим і фантастичним виконанням свого хіта "1944".

Jamala - 1944

O. Torvald

У фіналі Євробачення 2017 O. Torvald виступили з сильним треком і номером. Але європейцям вони припали не до душі...

O.Torvald - Time

MELOVIN

MELOVIN з піснею "Under The Ladder" у 2018 році посів лише 17 місце, але при цьому отримав безліч позитивних відгуків за свій "гарячий" номер.

MELOVIN - Under The Ladder

Нагадаємо, що два півфінали Євробачення 2019 пройдуть у Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня, а фінал цього пісенного події відбудеться 18 травня. Євробачення можуть виграти представники Нідерландів, Росії, Італії, Швеції або Азербайджану. Саме артистам з цих країн букмекери пророкують перемогу у міжнародному пісенному конкурсі.