З Веркою Сердючкою стався казус на Євробаченні

Євробачення 2019 не минуло без неприємностей для Андрія Данилка, який виступав на пісенному конкурсі в образі Вєрки Сердючки з піснею минулорічної переможниці Нетти Барзілай під назвою "Toy". Андрій Данилко в інтерв'ю Фактам розповів про казус на конкурсі.

Справа в тому, що глядачі були настільки в захваті від виступу Сердючки, що не помітили, що артист під час виступу протанцював навшпиньки. А сталося це тому, що на генеральній репетиції зламалися "знамениті стукалки" Вєрки Сердючки.

"Я був в шоці і не знав, як мені з'явитися на сцені", - заявив Данилко.

Вєрка Сердючка на Євробаченні 2019 (відео: YouTube/ Eurovision Song Contest)

За кілька годин до його виступу взуття полагодили, але все одно виходячи на сцену, артист намагався не спиратися на підбори і тому весь номер протанцював навшпиньки.

Нагадаємо, що на Євробаченні 2019 стався скандал. Перемогу Дункана Лоуренса, який представляв Нідерланди, хотіли анулювати через те, що його пісня "Arcade" порушила правила конкурсу. Але продюсер співака виправдався за помилку.

Ми також писали про те, що на виступ Мадонни на Євробаченні стався дивний інцидент. Під час виконання пісні на сцені з'явилися люди з прапорами Палестини та Ізраїлю.